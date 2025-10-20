Le bal des oiseaux Exposition « Murmurations » La Haye du Puits La Haye

Le bal des oiseaux Exposition « Murmurations »

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-20

fin : 2025-11-22

Trois artistes normands de l’atelier l’Encrage réunis dans une exposition de sérigraphies sur la thématique de la gent ailée. Antoine Cazin présente des tirages issus de son travail photographique ainsi que des affiches. Isabelle Pellouin, artiste protéiforme, mêle travaux de sérigraphies, dessins, collages et photos. Hubbubhum, artiste multiple dans ces propositions artistiques, présente des sérigraphies proches du naturalisme mais aussi des visuels inspirés de l’univers de la BD.

Vernissage/goûter le samedi 25 octobre à 16h.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche et la CC Côte Ouest Centre Manche dans le cadre du projet « Le bal des oiseaux » .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

