Le bal des oiseaux Imprime ton Mémory Zozio La Haye du Puits La Haye

Le bal des oiseaux Imprime ton Mémory Zozio samedi 25 octobre 2025.

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye

25 octobre 2025 14:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

L’association l’Encrage vous propose de découvrir la sérigraphie en deux couleurs par la création d’un memory Zozio en famille. Temps de création suivi d’un temps de partage.

À partir de 6 ans, gratuit, sur inscription.

En partenariat avec la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche dans le cadre du projet « Le bal des oiseaux ». .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

