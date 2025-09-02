Le bal des oiseaux

Lemuy Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Théâtre, musique, fête

Buvette et restauration sur place

Comme un bol d’air…

Concert spectacle intergénérationnel, ce bal costumé très immersif est une expérience musicale hautement festive. Au coeur d’une scénographie fantasmagorique, c’est une invitation à faire un pas de côté vers un ailleurs

placé sous la symbolique de l’envol.

Crescendo en cinq actes, ce bal populaire de haut vol est une expérience extraordinaire. Dans une ambiance sonore tropicale, le public est accueilli par une dizaine d’artistes parés de superbes masques de volatiles, puis

invité à se costumer à son tour grâce avec à un large choix de pièces colorées. À grand renfort de cumbia ou de musique afro, le bal est lancé. Des maîtres de cérémonie interviennent, figurant des tableaux esthétiques et guidant les participants dans une série de chorégraphies ponctuée d’un impressionnant défilé, sous forme de procession en cortège traversant la

foule au gré de rituels parfaitement mis en scène. La musique d’abord instrumentale devient électronique, et plus encore organique alors que l’ambiance s’intensifie, jusqu’à l’envol des oiseaux, qui marque une sorte de

transe collective. Le bal des oiseaux ne se regarde pas, il se vit avec intensité

et légèreté des griffes jusqu’au bout des plumes.

Projet autour du costume ateliers, recherche de bénévoles… Manifestez vous !

Réservation possible dans l’un des bureaux de l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura +33 (0)3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

Organisateur Les Scènes du Jura .

Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com

English : Le bal des oiseaux

German : Le bal des oiseaux

Italiano :

Espanol :

