Le bal des oiseaux Lemuy
Le bal des oiseaux Lemuy samedi 30 mai 2026.
Le bal des oiseaux
Lemuy Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Théâtre, musique, fête
Buvette et restauration sur place
Comme un bol d’air…
Concert spectacle intergénérationnel, ce bal costumé très immersif est une expérience musicale hautement festive. Au coeur d’une scénographie fantasmagorique, c’est une invitation à faire un pas de côté vers un ailleurs
placé sous la symbolique de l’envol.
Crescendo en cinq actes, ce bal populaire de haut vol est une expérience extraordinaire. Dans une ambiance sonore tropicale, le public est accueilli par une dizaine d’artistes parés de superbes masques de volatiles, puis
invité à se costumer à son tour grâce avec à un large choix de pièces colorées. À grand renfort de cumbia ou de musique afro, le bal est lancé. Des maîtres de cérémonie interviennent, figurant des tableaux esthétiques et guidant les participants dans une série de chorégraphies ponctuée d’un impressionnant défilé, sous forme de procession en cortège traversant la
foule au gré de rituels parfaitement mis en scène. La musique d’abord instrumentale devient électronique, et plus encore organique alors que l’ambiance s’intensifie, jusqu’à l’envol des oiseaux, qui marque une sorte de
transe collective. Le bal des oiseaux ne se regarde pas, il se vit avec intensité
et légèreté des griffes jusqu’au bout des plumes.
Projet autour du costume ateliers, recherche de bénévoles… Manifestez vous !
Réservation possible dans l’un des bureaux de l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura +33 (0)3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
Organisateur Les Scènes du Jura .
Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com
L’événement Le bal des oiseaux Lemuy a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA