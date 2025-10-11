Le bal des oiseaux Racontines à plume Créances
Le bal des oiseaux Racontines à plume Créances samedi 11 octobre 2025.
Le bal des oiseaux Racontines à plume
105 rue des Ecoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 11:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Petites et grandes histoires à becs et à plumes pour les petites z’oreilles
> pour les enfants de 0 à 6 ans
> entrée libre et gratuite
Animation proposée dans le cadre du projet « Le bal des oiseaux », en partenariat avec la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche et avec le soutien du Département de la Manche Bibliothèque départementale. Programme complet à retrouver sur le site internet cocm.fr .
105 rue des Ecoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
English : Le bal des oiseaux Racontines à plume
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le bal des oiseaux Racontines à plume Créances a été mis à jour le 2025-09-16 par Côte Ouest Centre Manche