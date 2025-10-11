Le bal des oiseaux Racontines à plume Créances

Le bal des oiseaux Racontines à plume Créances samedi 11 octobre 2025.

Le bal des oiseaux Racontines à plume

105 rue des Ecoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 11:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Petites et grandes histoires à becs et à plumes pour les petites z’oreilles

> pour les enfants de 0 à 6 ans

> entrée libre et gratuite

Animation proposée dans le cadre du projet « Le bal des oiseaux », en partenariat avec la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche et avec le soutien du Département de la Manche Bibliothèque départementale. Programme complet à retrouver sur le site internet cocm.fr .

105 rue des Ecoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

English : Le bal des oiseaux Racontines à plume

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le bal des oiseaux Racontines à plume Créances a été mis à jour le 2025-09-16 par Côte Ouest Centre Manche