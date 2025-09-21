Le Bal des Oiseaux • Sapage Nocturne Place du Parlement Rennes

Le Bal des Oiseaux • Sapage Nocturne Place du Parlement Rennes dimanche 21 septembre 2025.

Le Bal des Oiseaux • Sapage Nocturne Place du Parlement Rennes Dimanche 21 septembre, 17h30 Gratuit, dans la limite des places disponibles

Le Bal des oiseaux vous invite à faire un pas de côté vers un ailleurs musical, dans un espace singulier et chaleureux, pour bouger vos corps aux rythmes chauds et endiablés de Tiki Paradise!

« Le Bal des Oiseaux, comme un rituel de sortie de crise.

Un bal comme une célébration collective pour se retrouver

Les oiseaux comme une invitation à vivre un temps suspendu.

La musique pour s’alléger, s’enchanter et danser jusqu’à l’envol.

Le costume pour oser changer, se déconnecter et parader.

Une immersion dans un monde fantasmé, un décalage nécessaire

pour s’affranchir d’un réel trop ordinaire. »

À la croisée du concert, du spectacle et du bal costumé, Le Bal des oiseaux vous invite à faire un pas de côté vers un ailleurs musical, dans un espace singulier, accueillant et chaleureux, pour bouger vos corps aux rythmes chauds et endiablés de la musique Exotica de Tiki Paradise. De votre arrivée jusqu’au tableau final, le bal sera emmené par des personnages aux identités multiples, à la fois meneurs de danse, diva quasi divine ou oiseaux imaginaires.

Et puisque de tout temps et traditionnellement, on s’habille pour aller au bal, venez d’abord faire un tour par la costumerie Des Habits et Vous pour vous parer de costumes à l’imaginaire exotique. On s’apprête, on se fait beau, on sort nos habits de lumière, on sort du quotidien, on lâche prise !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T21:00:00.000+02:00

1



Place du Parlement Place du Parlement, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine