ZIAK – LA NOUVELLE VAGUE St Malo

ZIAK Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

ASSOCIATION TERRANOVA PRÉSENTE : ZIAKCaché sous sa capuche et masqué par son bandana noir, le rappeur de l’Essonne a d’abord fait partie, avec Gazo et Hamza, des premiers ambassadeurs de la «drill» en France. Mais Ziak ne s’enferme pas dans les grilles, développant son propre style, basé sur sa voix grave et son flow d’outre-tombe, son sens des gimmicks et des formules chocs.Il est de retour avec son 3e album, Essonne History X (nommé en référence au film American History X), pour lequel il réapparaît avec un nouveau visage, laissant tomber son bandana habituel pour un étrange masque d’opéra visible dans ses derniers clips.La tournée EHX, dont on a hâte de découvrir la nouvelle direction artistique, passera par Saint-Malo !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA NOUVELLE VAGUE Rue des Acadiens 35400 St Malo 35