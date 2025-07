Le bal des petits sorciers Troyes

Le bal des petits sorciers Troyes mercredi 29 octobre 2025.

Tarif : 10 Eur

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-11-01

2025-10-29

Bienvenue au Bal des P’tits Sorciers, un spectacle festif et interactif où les enfants sont les véritables héros ! Guidés par Pierre, le malicieux maître de cérémonie, les petits danseurs seront invités à suivre des chorégraphies simples et ludiques, adaptées à tous les âges.



Farandoles ensorcelées, petits trains endiablés et rires enchantés rythmeront ce moment hors du temps, où même les parents et grands-parents ne résisteront pas à l’envie de rejoindre la fête.



Une expérience inoubliable à vivre en famille… et en costume ! Alors, petits sorciers, petites fées ou créatures fantastiques, n’oubliez pas de venir déguisés pour une immersion totale dans cet univers féérique. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est

