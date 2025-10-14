Le Bal des Philosophes – Socrate VS Caliclès LE BAL BLOMET Paris

Le Bal des Philosophes – Socrate VS Caliclès LE BAL BLOMET Paris mardi 14 octobre 2025.

Présenté par Martin LEGROS

Piano : Pierre-François BLANCHARD

La philosophie, ce ne sont pas seulement des idées et des concepts en pagaille, c’est une succession ininterrompue de débats où les grands penseurs s’opposent frontalement, à coup d’arguments, d’exemples… et parfois de mauvaise foi.

Après avoir parcouru les grands concepts de l’histoire de la philosophie, nous nous intéresserons dans cette nouvelle saison du Bal des philosophes, aux grandes disputes philosophiques.

Martin Legros rejoue le match des grandes disputes de l’histoire de la philosophie…

Le mardi 14 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 10 à 15 euros.

Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

