Le bal des Pitchouns Place du Marché Luz-Saint-Sauveur
Le bal des Pitchouns Place du Marché Luz-Saint-Sauveur samedi 14 février 2026.
Le bal des Pitchouns
Place du Marché LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le Bal des Pitchouns invite les enfants et leurs familles à partager un moment festif, ludique et plein de bonne humeur.
Au rythme de musiques entraînantes, petits et grands sont invités à danser, rire et s’amuser ensemble. Jeux, mouvements simples et ambiance joyeuse rythment
ce bal pensé spécialement pour les plus jeunes.
Un rendez-vous convivial et coloré, parfait pour se créer de beaux souvenirs.
> Tout public. .
Place du Marché LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bal des Pitchouns invites children and their families to share a festive, fun-filled moment.
To the rhythm of lively music, young and old are invited to dance, laugh and have fun together. Games, simple movements and a joyful atmosphere set the pace
this dance specially designed for the very young.
A friendly, colorful event, perfect for creating beautiful memories.
L’événement Le bal des Pitchouns Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65