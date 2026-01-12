Le bal des Pitchouns

Place du Marché LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le Bal des Pitchouns invite les enfants et leurs familles à partager un moment festif, ludique et plein de bonne humeur.

Au rythme de musiques entraînantes, petits et grands sont invités à danser, rire et s’amuser ensemble. Jeux, mouvements simples et ambiance joyeuse rythment

ce bal pensé spécialement pour les plus jeunes.

Un rendez-vous convivial et coloré, parfait pour se créer de beaux souvenirs.

> Tout public. .

Place du Marché LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

The Bal des Pitchouns invites children and their families to share a festive, fun-filled moment.

To the rhythm of lively music, young and old are invited to dance, laugh and have fun together. Games, simple movements and a joyful atmosphere set the pace

this dance specially designed for the very young.

A friendly, colorful event, perfect for creating beautiful memories.

