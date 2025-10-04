LE BAL DES POMPIERS FÊTE SES 5 ANS Vias

LE BAL DES POMPIERS FÊTE SES 5 ANS Vias samedi 4 octobre 2025.

LE BAL DES POMPIERS FÊTE SES 5 ANS

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le Bal des Pompiers revient pour sa 5ième édition !

Venez nombreux soutenir vos pompiers et passer un moment inoubliable !

Tous les mineurs devront être accompagnés d’un adulte responsable.

.

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06

English :

The Bal des Pompiers is back for its 5th edition!

Come out in force to support your firefighters and have an unforgettable time!

All minors must be accompanied by a responsible adult.

German :

Der Feuerwehrball kehrt für seine 5. Ausgabe zurück!

Kommen Sie zahlreich, um Ihre Feuerwehrleute zu unterstützen und einen unvergesslichen Moment zu verbringen!

Alle Minderjährigen müssen von einem verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden.

Italiano :

Il Ballo dei Vigili del Fuoco torna per la sua quinta edizione!

Venite a sostenere i vostri pompieri e a trascorrere un momento indimenticabile!

Tutti i minori devono essere accompagnati da un adulto responsabile.

Espanol :

¡Vuelve el Baile de los Bomberos en su 5ª edición!

¡Ven a apoyar a tus bomberos y pasa un rato inolvidable!

Todos los menores deben ir acompañados de un adulto responsable.

L’événement LE BAL DES POMPIERS FÊTE SES 5 ANS Vias a été mis à jour le 2025-09-26 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE