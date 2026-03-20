Le Bal des Poussières

Place du Jeu de Paume Breteuil Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Spectacle Le Bal des Poussières

Gilles Amiot vous embarque dans ses souvenirs de Ch’ti, avec une émotion, un humour et un enthousiasme communicatifs. Du conte à l’épopée, de la confidence au burlesque, en passant par la comptine et le rock’n’roll… on rit, et on rit encore !

Je me mets la mémoire sens dessus-dessous et je raconte mon enfance heureuse, mon adolescence heureuse, ma vie heureuse, ma fin heureuse. J’y évoque par exemple mes années de pension chez les Pères, ma fameuse dispute avec une poule d’eau flamande à Zillebeke, ou comment je me suis retrouvé un jour sur scène avec les Rolling Stones. En m’imposant une seule règle coller au plus près de la vérité.

Par la Compagnie Gilles Amiot

de et avec Gilles Amiot

Mise en scène Philippe Le Mercier

Durée 1h20

Placement libre assis

Ouverture des portes à 19h30 .

Place du Jeu de Paume Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 44 80 90 25

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English :

Le Bal des Poussières show

L’événement Le Bal des Poussières Breteuil a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde