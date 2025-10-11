Le bal des roses Lanhouarneau

Le bal des roses Lanhouarneau samedi 11 octobre 2025.

Le bal des roses

Salle polyvalente Lanhouarneau Finistère

Repas spectacle et bal.

Accueil à partir de 19h.

Repas spectacle à 20h.

Soirée dansante de 22h à 2h.

Groupe Live Fever.

Repas uniquement sur réservation jusqu’au 25 septembre sur Hello Asso. .

Salle polyvalente Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 89 34 35 89

