Le bal des roses Lanhouarneau samedi 11 octobre 2025.
Salle polyvalente Lanhouarneau Finistère
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11
Repas spectacle et bal.
Accueil à partir de 19h.
Repas spectacle à 20h.
Soirée dansante de 22h à 2h.
Groupe Live Fever.
Repas uniquement sur réservation jusqu’au 25 septembre sur Hello Asso. .
Salle polyvalente Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 89 34 35 89
