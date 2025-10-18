Le Bal des Sangliers Pailleté-e.s Domaine de Nodris Vertheuil

Le Bal des Sangliers Pailleté-e.s Domaine de Nodris Vertheuil samedi 18 octobre 2025.

Le Bal des Sangliers Pailleté-e.s

Domaine de Nodris 1 Rue du Maquis Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18 2025-12-06

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

le Bal des Sangliers Pauilleté-e.s, c’est une fête artistique collective et joyeusement engagée.

Concerts, jeux, tables rondes, performances artistiques et ateliers pour petits et grands seront au programme de la journée.

Le premier bal lancera un cycle de programmation artistique féministe, intersectionnelle, festive et inclusive au domaine de Nodris.

Sur réservation. .

Domaine de Nodris 1 Rue du Maquis Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 16 nodris@gironde.fr

English : Le Bal des Sangliers Pailleté-e.s

German : Le Bal des Sangliers Pailleté-e.s

Italiano :

Espanol : Le Bal des Sangliers Pailleté-e.s

L’événement Le Bal des Sangliers Pailleté-e.s Vertheuil a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Médoc-Vignoble