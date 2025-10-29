Le bal des sorcier.e.s Abbaye Montivilliers

Abbaye 28 Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime

2025-10-29 14:30:00

2025-10-29

2025-10-29

La rentrée des apprentis sorciers est arrivée, mais comment faire ? L’école a été ensorcelée ?! Nous avons besoin de vous !

D’un coup de baguette magique, la metteuse en scène Laëtitia BOTELLA convie petits et grands enfants dans l’univers fantastique de la sorcellerie. Le temps d’une après-midi, entrez dans le monde de la sorcellerie dans l’Abbaye de Montivilliers.

Au programme lectures, goûter, et pour finir, un dancefloor endiablé. Vos plus beaux costumes d’apprentis sorciers sont les bienvenus !

Tout public

Réservation obligatoire .

Abbaye 28 Place François Mitterrand Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58

