Le bal des sorcier.e.s Abbaye Montivilliers
Le bal des sorcier.e.s Abbaye Montivilliers mercredi 29 octobre 2025.
Le bal des sorcier.e.s
Abbaye 28 Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
La rentrée des apprentis sorciers est arrivée, mais comment faire ? L’école a été ensorcelée ?! Nous avons besoin de vous !
D’un coup de baguette magique, la metteuse en scène Laëtitia BOTELLA convie petits et grands enfants dans l’univers fantastique de la sorcellerie. Le temps d’une après-midi, entrez dans le monde de la sorcellerie dans l’Abbaye de Montivilliers.
Au programme lectures, goûter, et pour finir, un dancefloor endiablé. Vos plus beaux costumes d’apprentis sorciers sont les bienvenus !
Tout public
Réservation obligatoire .
Abbaye 28 Place François Mitterrand Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58
