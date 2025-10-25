Le Bal des Vampires à Landerneau Centre Culturel Le Family Landerneau

Centre Culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Soirée dansante spéciale Halloween !

Toutes danses principalement danses de société, et un peu de bachata, salsa et west coast swing.

Initiation bachata.

Une élection du meilleur déguisement aura lieu au cours de la soirée.

C’est l’occasion de vous parer de votre costume le plus fou, le plus beau ou le plus extravagant, afin de tenter de gagner un des lots offerts par les commerçants de Landerneau !

Buvette et gâteaux sur place.

Organisé par Elorn Danse Passion.

Sur réservation via HelloAsso ou par mail. .

Centre Culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 12 70 08 08

