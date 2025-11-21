Le Bal des Variétistes – Collectif Madame Suzie Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 21:00 – 23:59

Gratuit : non 15 € 15 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Bienvenue chez Onyx et Suzie : du 4 au 20 décembre 2025, un mois de collaboration pour défendre le spectacle vivant ! Concert / Méga boum déjantée En cette fin d’année 2025, ce qu’il vous faut, c’est une bonne récré. Une boum second degré qui va vous faire danser toute la nuit avec boule à facettes, mocassins à pompons, quart d’heure américain et tout le toutim. Une grosse vague d’énergie musicale à surfer sans complexes. Et ça tombe bien : Le Bal des Variétistes, c’est tout ça et plus encore. Totalement mégalos pour rire, les musiciens et musiciennes du Bal des Variétistes assurent un show déjanté et drôle qui fait sa fête à la musique en ratissant large, des années 80 à nos jours, pour trois heures de second degré et de tubes enchaînés dans la chaleur moite des costumes en tergal et des robes de pin-up. (Re)faire le plein d’énergies positives n’est pas un luxe, lâchez-vous ! Durée : 3h et plus Tout public à partir de6 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr