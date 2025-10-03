Le Bal des Variétistes Riaillé

Le Bal des Variétistes Riaillé samedi 12 septembre 2026.

Le Bal des Variétistes

Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Un show déjanté, drôle et festif le Bal revisite la musique des années 80 à nos jours !

Les seize musiciens du Bal vous donnent rendez-vous pour un concert explosif où bonne humeur et énergie sont au programme. Entre reprises décalées, humour et ambiance survoltée, ce spectacle revisite avec malice les grands tubes des années 80 jusqu’à aujourd’hui.

Préparez-vous à chanter, rire et danser dans une atmosphère festive et conviviale !

Samedi 12 septembre 2026 16h

Salle de la Riante Vallée

Payant

Organisé par l’association Pourquoi Pas ? .

Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire m.pourquoi.pas3.webnode.fr

English :

A crazy, funny and festive show: the Bal revisits music from the 80s to today!

German :

Eine verrückte, lustige und festliche Show: Der Bal lässt die Musik der 80er Jahre bis heute neu aufleben!

Italiano :

Uno spettacolo folle, divertente e festoso: il Bal rivisita la musica dagli anni ’80 ad oggi!

Espanol :

Un espectáculo loco, divertido y festivo: ¡el Bal revisita la música desde los años 80 hasta nuestros días!

