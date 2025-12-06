Le bal des voleurs Dun-le-Palestel
Le bal des voleurs Dun-le-Palestel samedi 13 décembre 2025.
Le bal des voleurs
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La troupe de théâtre de Guéret La Glabhouille poursuit sa tournée du Bal des voleurs de Jean Anouilh.
Une comédie où l’on croise une vieille lady richissime qui s’ennuie, un lord maladroit mais têtu, des voleurs aux déguisements rocambolesques, deux jeunes filles pas si ingénues, deux banquiers véreux, sans oublier un musicien virtuose, une domestique, un crieur public et des gardes musclés…
Représentation Samedi 13 décembre à 20h30 à la salle Apollo
– Entrée 8 euros, tarif réduit 4 euros (demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens), gratuit enfants de moins de 12 ans
Réservations vivement conseillées !
– Nous vous recommandons une réservation par Hello asso https://www.helloasso.com/associations/la-glabhouille/
– Ou alors par téléphone (07 80 58 84 10), par mail laglabhouille@gmail.com ou via la messagerie Facebook. .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 84 10
English : Le bal des voleurs
L’événement Le bal des voleurs Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Pays Dunois