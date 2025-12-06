Le bal des voleurs Dun-le-Palestel

Le bal des voleurs

2025-12-13

2025-12-13

2025-12-13

La troupe de théâtre de Guéret La Glabhouille poursuit sa tournée du Bal des voleurs de Jean Anouilh.

Une comédie où l’on croise une vieille lady richissime qui s’ennuie, un lord maladroit mais têtu, des voleurs aux déguisements rocambolesques, deux jeunes filles pas si ingénues, deux banquiers véreux, sans oublier un musicien virtuose, une domestique, un crieur public et des gardes musclés…

Représentation Samedi 13 décembre à 20h30 à la salle Apollo

– Entrée 8 euros, tarif réduit 4 euros (demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens), gratuit enfants de moins de 12 ans

Réservations vivement conseillées !

– Nous vous recommandons une réservation par Hello asso https://www.helloasso.com/associations/la-glabhouille/

– Ou alors par téléphone (07 80 58 84 10), par mail laglabhouille@gmail.com ou via la messagerie Facebook. .

