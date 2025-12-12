LE BAL DES VOLEURS – LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris

LE BAL DES VOLEURS Début : 2026-02-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Trois voleurs maladroits se déguisent pour piéger une riche lady…mais le destin va en décider autrement. Une comédie familiale et déjantée pleine de péripéties rocambolesques, de danses effrénées et de transformations de personnages !Trois voleurs peu dégourdis, Peterbono, Hector et Gustave, vivent, tant bien que mal, de menus larcins à Vichy. Experts en déguisement, ils se font passer, un jour, pour des princes espagnols afin d’approcher Lady Hurf et sa fortune. Contre toute attente, la comtesse mord à l’hameçon et invite les trois voleurs à s’installer chez elle.Alors que tout se déroule à merveille, Gustave tombe amoureux de Juliette, la nièce de Lady Hurf, et commence à éprouver des remords.Entre masques, faux-semblants et manigances, qui triomphera ? L’amour ou l’appât du gain ?autrice Jean Anouilhmise en scène : Timothée Grivetavec Achille Aboulin, Fanny Fourme, Timothée Grivet, Camille Mammarcréation lumières Anthony Lampincostumes Françoise Bergerchorégraphies Bénédicte Charpiatproduction Compagnie Les Allumeurs de RéverbèresLA PRESSE : Par un habile jeu de masques, la compagnie des Allumeurs de réverbères parvient à monter cette pièce de Jean Anouilh à quatre seulement (…) ce qui permet à chacun de camper d’autres protagonistes à tour de rôle avec l’énergie des troupes de tréteaux. Au centre du jeu, lady Hurf est impayable, stricte et pincée, elle mène le jeu et son monde avec autorité et drôlerie. A voir en famille. – Le Parisien durée 85 minutesCrédit photo : Martin Chang, Clément Pellerin et Marco LiverGenre : Comédie Type de public : familial

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75