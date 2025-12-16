LE BAL D’HIVER, DÉCOUVREZ LA PROG’ Gignac

LE BAL D’HIVER, DÉCOUVREZ LA PROG’

le sonambule Gignac Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : 2026-02-07

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Sollùna ouvre le bal avec un voyage musical contrasté, porté par deux voix féminines qui tissent douceur et fougue en français, espagnol, occitan ou encore en persan. Peldrùt embrase ensuite la piste avec un bal incandescent, nourri des traditions occitanes et d’une énergie résolument contemporaine !

le sonambule Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Sollùna opens the ball with a musical voyage of contrasts, carried by two female voices weaving sweetness and ardor in French, Spanish, Occitan and Persian. Peldrùt then sets the dance floor ablaze with an incandescent ball, nourished by Occitan traditions and resolutely contemporary energy!

