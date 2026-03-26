Le Bal du Samedi soir BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Le Bal du Samedi soir

BAGNERES-DE-BIGORRE Alamzic Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Echauffez-vous, hydratez-vous, Le Bal du Samedi Soir débarque!

Vinyles sous le bras, Technics dans le sac à dos, les sélecteurs du Bal débarquent avec la ferme et belle intention de secouer des têtes, onduler des bassins, monter des genoux, flexer des épaules. Prêts ?

Au programme ? Pas de programme ! Une multitude de sons chaloupés, espiègles, cadencés venus du monde presque entier.

Put on your dancing shoes and your plus beau déguisement, la soirée sera folle et chaude. Ça va bouillir à l’AlamZic!

Soirée déguisée ! malle à l’entrée !

Foodtruck et Buvette ! .

BAGNERES-DE-BIGORRE Alamzic Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 71 60 87 36

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English :

Warm up, get hydrated, Le Bal du Samedi Soir is coming!

L’événement Le Bal du Samedi soir Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65