Le bal folk de Mathilde Le Bahut Semur-en-Auxois

Le bal folk de Mathilde

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Mathilde, grande férue de musique trad, organise un bal folk au Bahut à Semur-en-Auxois !

Deux groupes trad joueront en live toute la soirée MP TRAD (veile, accordéon, flûte, etc.) et les Pimprenelles sisters (violon/accordéon).

Une séance d’initiation aux danses traditionnelles inaugurera le bal dès 19H30. Elle est ouverte à tout le monde, petits et grands. N’hésitez pas à venir en famille et à diner sur place. Soupe maison, cakes et crêpes gourmandes… il y aura plein de bonnes choses à manger !

Un événement organisé avec le soutien du Crématorium de Semur-en-Auxois ! .

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 26 41 24 contact@lebahut.net

