Le bal folkà Gaston Meung-sur-Loire

Salle Alain Corneau Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-08 01:00:00
2026-02-07
On danse au bal folk !
L’association Folk en Meung, vous invite à la nouvelle édition de son Bal Folk à Gaston le samedi 7 février prochain !
Un bal folk au pays de Gaston Couté (1880-1911), le poète local.
Initiations gratuites aux danses traditionnelles de 16h à 18h.
Buvette et grignotage sur place.
Réservation conseillée
Organisateurs Folk en Meung Avec Le Bal de l’Ephémère et Rémi Geffroy 12 .
Salle Alain Corneau Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 50 15 45 folkenmeung@free.fr
English :
Dance the folk ball!
