Le bal folkà Gaston Meung-sur-Loire

Le bal folkà Gaston

Salle Alain Corneau Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-08 01:00:00

Date(s) :

2026-02-07

On danse au bal folk !

L’association Folk en Meung, vous invite à la nouvelle édition de son Bal Folk à Gaston le samedi 7 février prochain !

Un bal folk au pays de Gaston Couté (1880-1911), le poète local.

Initiations gratuites aux danses traditionnelles de 16h à 18h.

Buvette et grignotage sur place.

Réservation conseillée

Organisateurs Folk en Meung Avec Le Bal de l’Ephémère et Rémi Geffroy 12 .

Salle Alain Corneau Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 50 15 45 folkenmeung@free.fr

English :

Dance the folk ball!

