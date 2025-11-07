Le bal fou des années folles • David Rolland Théâtre de Cusset Cusset

Le bal fou des années folles • David Rolland

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

– de 26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Ce grand bal festif s’inspire de la période exubérante des années folles, où la danse, la musique et l’insouciance prenaient le dessus sur les blessures de l’après-guerre.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

English :

This festive ball is inspired by the exuberant Roaring Twenties, when dance, music and carefree fun overcame the wounds of the post-war years.

German :

Dieser große festliche Ball ist von der ausgelassenen Zeit der « Roaring Twenties » inspiriert, als Tanz, Musik und Unbeschwertheit die Wunden der Nachkriegszeit überwanden.

Italiano :

Questo ballo festivo si ispira all’esuberante periodo dei ruggenti anni Venti, quando la danza, la musica e la spensieratezza superavano le ferite del dopoguerra.

Espanol :

Este baile festivo se inspira en la exuberante época de los locos años veinte, cuando el baile, la música y la despreocupación superaban las heridas de la posguerra.

