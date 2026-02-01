Le Bal Go Deep Espace Cabaret Vauban Brest

Le Bal Go Deep

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 00:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

C’est la soirée House de la cité du Ponant ! La formule est simple, des danseurs, des ondes positives et du groove, beaucoup de groove. Un voyage musical conçu pour vous embarquer dans la Culture Club , de la Disco à la House Music, de New York à Londres, d’hier à aujourd’hui.

Un seul mot d’ordre: vous faire danser et vibrer toute la nuit!

Funk, Disco & House Music All Night.

Line up Mo Deejay, S3RG10, Eddy & Vince Gelvo .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Bal Go Deep

L’événement Le Bal Go Deep Brest a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue