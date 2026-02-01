Le Bal Go Deep Espace Cabaret Vauban Brest
Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère
C’est la soirée House de la cité du Ponant ! La formule est simple, des danseurs, des ondes positives et du groove, beaucoup de groove. Un voyage musical conçu pour vous embarquer dans la Culture Club , de la Disco à la House Music, de New York à Londres, d’hier à aujourd’hui.
Un seul mot d’ordre: vous faire danser et vibrer toute la nuit!
Funk, Disco & House Music All Night.
Line up Mo Deejay, S3RG10, Eddy & Vince Gelvo .
