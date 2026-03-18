Le Bal Jacquin, le quartet « bal du monde » porté par l‘accordéoniste, compositeur et explorateur de rythmes Éric Allard-Jacquin, révélera son nouvel album « Au bout du bout » le 20/03/2026 chez A tout va / Modulor Records Paris.

Cet opus sera présenté le jeudi 09/04/2026 sur la scène de La Petite Halle (Paris, 19e) lors d’un concert de lancement exceptionnel, en co-plateau avec Paris Zydeco Club.

Line-up Le Bal Jacquin :

Éric Allard-Jacquin : accordéon

Matthis Pascaud : guitare

François Lapeyssonnie : basse

Arthur Alard : batterie

Découvrez le Paris Zydeco Club : ici les sonorités du zydeco traditionnel vibrent d’une énergie rock unique. Le sextet parisien revisite cette musique Créole festive venue de Louisiane en y apportant une touche audacieuse et urbaine.

Le répertoire du Paris Zydeco Club navigue entre des compositions originales et des reprises improbables (vous avez dit un medley Les Doors/Renaud ?!) sans oublier de rendre hommage aux maîtres du genre (Clifton Chenier, Beau Jocques..) avec quelques classiques du répertoire.

Line-up Paris Zydeco Club :

Sanseverino : chant, guitare

David Rolland : chant, accordéon, violon

Daniel Mizrahi : chant, guitare

Eric Allard-Jacquin : accordéon

Ben Body : basse

Pat Gigon : batterie

“Au bout du bout s’offre ainsi comme un disque de résistance. Contre l’abandon de l’accordéon aux ringards type Chance aux chansons, contre la gangrène identitaire, contre le repli sur soi et le ressassement ad nauseam de ses propres peines et douleurs, ces dix compositions affirment les pouvoirs transcendants de l’imaginaire, de l’expérience, du partage et de l’attention au monde. Bien sûr, quelques démons passent encore, ainsi que des coulées de mélancolie. Mais la danse remet les choses à leur place, le cœur qui bat au centre, tout ce qui menace de l’arrêter à la périphérie. Au bout du bout, pour le Bal Jacquin, l’avenir s’ouvre.” Louis-Julien Nicolaou

Aux côtés d’Éric Allard-Jacquin (accordéon), on retrouve trois musiciens au parcours singulier :

Matthis Pascaud (guitare), figure du jazz électrique et des musiques actuelles, dont les textures et les improvisations apportent une tension subtile au groove collectif.

François Lapeyssonnie (basse), à la fois souple et solide, tisse les fondations rythmiques avec une précision organique.

Arthur Alard (batterie), musicien à la croisée du jazz, du groove et des musiques du monde, impulse le mouvement avec finesse et énergie.

Deux talentueux guests complètent le quartet :

Bazbaz (chant) sur le titre « Au bout du bout » (piste 2)

Oriane Lacaille (chant, percussions) sur le titre « Fanm tambour » (piste 4)

Le Bal Jacquin, c’est une invitation à la danse, à l’écoute, à la traversée des styles et des territoires sonores. Né sous l’impulsion d’Éric Allard-Jacquin, le groupe rassemble quatre musiciens issus de scènes riches et contrastées, unis par une même envie : faire vibrer un bal d’aujourd’hui, curieux, ouvert et sans frontières.

Le Bal Jacquin n’est ni un bal musette ni un bal folk. C’est un bal libre. Il emprunte aux formes traditionnelles ce qu’elles ont de plus vivant : leur capacité à rassembler, à émouvoir, à faire danser – tout en les réinventant avec une langue musicale contemporaine.

À la croisée des chemins, le groupe assume pleinement ses influences : les transes boisées et cuivrées de Baobab Orchestra, les récits musicaux voyageur de Ry Cooder, et l’inventivité joyeuse d’un André Minvielle, capable de faire swinguer les mots comme les corps.

Les compositions d’Éric Allard-Jacquin naviguent entre chanson, transe instrumentale, rythmes chaloupés et envolées poétiques. La voix y est rare, mais jamais absente : elle surgit, parlée ou chantée, souvent en dialogue avec l’accordéon. On y entend les échos de la Méditerranée, de l’Afrique de l’Ouest, des bayous du Sud des États-Unis, ou encore des bals populaires d’Europe centrale.

Plus qu’un projet musical, Le Bal Jacquin est une manière de concevoir le collectif : une musique vivante, en dialogue constant avec le public, avec le monde, avec la danse. Un bal où l’on ne reproduit pas, mais où l’on invente à chaque instant.

Le Bal Jacquin présentera son nouvel album « Au bout du bout » le jeudi 09/04/2026 sur la scène de La Petite Halle (Paris, 19e) lors d’un concert de lancement exceptionnel.

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h30 à 01h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 12 EUR

Abonné·es Shotgun La Petite Halle : 8 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-10T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T20:30:00+02:00_2026-04-09T01:00:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

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