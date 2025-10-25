Le Bal l’automne avec l’orchestre le p’tit bazar Crest

Le Bal l’automne avec l’orchestre le p’tit bazar Crest samedi 25 octobre 2025.

Le Bal l’automne avec l’orchestre le p’tit bazar

salle des coloriages Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Le Bal d’automne est de retour! Animé par l’orchestre le p’tit bazar . Un évènement du COMITÉ DES FÊTES. Sur réservation.

.

salle des coloriages Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 31 09 monickcdfcrest@gmail.com

English :

The Autumn Ball is back! Hosted by the orchestra le p’tit bazar . A COMITÉ DES FÊTES event. Reservations required.

German :

Der Herbstball ist wieder da! Er wird vom Orchester Le p’tit bazar moderiert. Eine Veranstaltung des COMITÉ DES FÊTES. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Torna il Ballo d’Autunno! Ospitato dal gruppo le p’tit bazar . Un evento organizzato dal COMITÉ DES FÊTES. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Vuelve el Baile de Otoño! Organizado por el grupo le p’tit bazar . Evento organizado por el COMITÉ DES FÊTES. Reserva obligatoria.

L’événement Le Bal l’automne avec l’orchestre le p’tit bazar Crest a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme