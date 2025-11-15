Le bal littéraire du Festival Centre Les Récollets Paris

Bal accompagné par les images Super 8 d’Olivier Lubeck

Imaginé par Fabrice Melquiot et Emmanuel Demarcy-Mota, le bal littéraire est un moment incontournable du Festival Paris en toutes lettres. Le principe : quelques auteurs se réunissent la veille dès l’aube autour d’un litre de café et d’un stock de leurs tubes préférés pour constituer une playlist de chansons et imaginer ensuite une histoire, souvent drôle !

Le soir du bal,les spectateurs-danseurs sont invités à écouter cette histoire inédite écrite collectivement et à danser follement sur chaque tube.

Pour l’occasion, le Café A proposera une buvette et une offre de restauration dans la Chapelle des Récollets.

En partenariat avec le Centre International d’Accueil et d’Échanges des Récollets.

Le samedi 15 novembre 2025

de 21h00 à 22h30

payant

Tarif unique : 5€

Tout public.

Centre Les Récollets 150-154, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris