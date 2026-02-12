LE BAL MUSETTE DES INSECTES Montpellier

LE BAL MUSETTE DES INSECTES

6 Rue Guillaume Pellicier Montpellier Hérault

Tarif : 10.39 – 10.39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Nous sommes dans une forêt, dans un pays quelque part dans le monde peu importe son nom, car les pays ne sont que de gros traits moches dessinés par les humains.

Cannelle Coccinelle vient de naître. Elle rêve de découvrir le monde, mais catastrophe elle n’a aucun pois noir sur sa robe rouge. Sans pois, pas de sens… elle ne peut ni sentir, ni toucher, ni entendre.

Sa marraine, l’Abeille Enchanteresse, très sérieuse, et ses parrains, Richard Cafard et Barnabé Scarabée, qui se chamaillent sans cesse, tentent de l’aider.

Mais Cannelle veut-elle vraiment changer ?

Et si rester elle-même était la meilleure solution ?

Un point, c’est tout. Non… un pois, c’est tout.

Sur réservation .

6 Rue Guillaume Pellicier Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

We’re in a forest, in a country somewhere in the world… it doesn’t matter what it’s called, because countries are just big ugly lines drawn by humans.

