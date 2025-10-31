Le Bal Mystique La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

– Tarif réduit (Étudiant·es, Carte jeune, Minima sociaux, Pass sénior, Familles Nombreuses) 3€

– Plein tarif 5€

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc et Slowfest présentent

LE BAL MYSTIQUE

avec

Moonlight Benjamin en Maîtresse de Cérémonie

(Chanteuse Haïtienne et prêtresse vaudou)

Ensemble Irawo

(chants et danses afro-cubaines – Bordeaux)

Voodoo Groove

(Transe électro-vaudoue – Paris )

(Boom boom low tech- Bordeaux)

___________________

Soirée costumée | Dress code : noir ou blanc

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/slowfest/evenements/le-bal-mystique-de-slowfest-and-friends

___________________

Le Bal Mystique est un bal conçu dans le respect de l’environnement, pour fêter la fameuse Fête des Mort·es dans une ambiance mystique et déjantée aux parfums de transe vaudoue.

Pour cette nuit très spéciale, les personnages carnavalesques du Slowfest Orchestra ont invité leurs ami·es les plus mystiques à célébrer ensemble, en danse et en musique, les liens entre mort·es et vivant·es

___________________

PROGRAMME

18H00 Parade à vélo entre St Michel et la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

19H00 Ouverture des portes de la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

19H30-20H Cercle de chants participatif par l’Ensemble Irawo dans le hall

20H15-21H15 Concert de Voodoo Groove

21H15-21h30 Atelier de Soundpainting et Circle song dans le hall

21H30-22H30 Concert de l’Ensemble Irawo + guests

22H45-00H15 Concert de Slowfest Orchestra + guests

Tout au long de la soirée :

Moonlight Benjamin (chanteuse haïtienne et prêtresse vaudoue) en maîtresse de cérémonie

Scénographie d’ambiance par Rickhuntertainment et VJing par Nye Blen

Maquillage par Pigment Oiseau

Photobooth de la mort

Costumerie

___________________

INFOS PRATIQUES

️ 19h-00h

Salle des Fêtes du Grand Parc

39 cours de Luze 33000 Bordeaux

Accès :

Tram C : arrêt Émile Counord

Bus 15 : Piscine du Grand Parc

Bar et restauration sur place

Le Bal Mystique est un bal conçu dans le respect de l’environnement, pour fêter la fameuse Fête des Mort·es (Halloween) dans une ambiance mystique et déjantée aux parfums de transe vaudoue. bal halloween

©Slowfest