Le Bal Nomade camping Les Auches Ancelle

Le Bal Nomade camping Les Auches Ancelle lundi 11 août 2025.

Le Bal Nomade Lundi 11 août, 18h00 camping Les Auches Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-11T18:00:00 – 2025-08-11T19:00:00

Fin : 2025-08-11T18:00:00 – 2025-08-11T19:00:00

Le Bal Nomade est un spectacle tout public , écrit et composé par Amarya, dans la continuité de son travail sur le voyage, les peuples nomades et la musique du monde [Bal poussière (2021), Nomadya (2020) , Le livre magique (2015)].

Une épopée racontée en poésie et en musique dans une oasis au milieu du désert par Amarya, qui a voyagé autour des désert du Sahara et du Sahel pendant 21 lunes afin de devenir la reine du Bal Nomade.

Un voyage interactif, où le public est invité à chanter, danser la vie, des rythmes entêtants du blues du désert à ceux syncopés de l’Afrique subsaharienne.

Une histoire qui invite le jeune spectateur à réfléchir sur la valeur de l’eau, les moyens de transport, la migration… Et la richesse du voyage.

Le spectacle sera suivi d’un atelier chant et percussions autour des musiques du spectacle.

camping Les Auches 05 ancelle Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Bal Nomade est un spectacle tout public , écrit et composé par Amarya, dans la continuité de son travail sur le voyage, les peuples nomades et la musique du monde [Bal poussière (2021), Nomadya ,…

©SAB