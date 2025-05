LE BAL / La Fabrique du Regard – Le Festival #3 – LE BAL Paris, 7 juin 2025, Paris.

En 15 ans, plus de 50 expositions et plus de 26.000 jeunes ont été formés à travers ses programmes d’éducation à l’image.

Dans le cadre du Festival, une programmation de courts-métrages sera diffusée dans les espaces. La soirée mettra à l’honneur des artistes ayant tous collaboré avec La Fabrique du Regard. Des écritures singulières, entre art et cinéma pour parler de sujets qui traversent notre société contemporaine. Durant la Nuit Blanche, l’ensemble des espaces du BAL sera ouvert au public et gratuit : librairie, espace d’exposition, café/restaurant, permettant de créer au creux de la nuit un lieu de découverte et de convivialité.

En partenariat et avec le soutient de La Ville de Paris

Avec le commissariat de La Fabrique du Regard

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T03:00:00+02:00

LE BAL 6, impasse de la Défense 75018 Métro : Place de Clichy : 13, 2 Bus : Ganneron : 21, 54, 74, N15, N51 Place de Clichy : 30, 68, 80, 95, N01, N02 Boulevard des Batignolles / Turin – Batignolles : 66 Vélib’ : Clichy – DouaiParis

LE BAL est un lieu indépendant d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédiée à l’image contemporaine : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias.