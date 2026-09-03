LE BAL QUI FAIT BOUM ! MAISON DE LA TERRE Poucharramet
samedi 3 octobre 2026 · MAISON DE LA TERRE · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
LE BAL QUI FAIT BOUM !
MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03 19:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Un DJ aux platines, une artiste multi-facettes qui navigue de la scène au dancefloor, des enfants et leurs adultes sur la piste, prêt·e·s à danser ?
Un DJ aux platines, une artiste multi-facettes qui navigue de la scène au dancefloor, des enfants et leurs adultes sur la piste, prêt·e·s à danser ?
Le Bal qui fait boum ! est une expérience musicale, dansante et théâtrale imaginée par Simon et Caroline de la compagnie Les Méduses me disent, pour partager un moment festif, joyeux, de strass et de paillettes ! On vous attend pour danser, bringuer, faire la fiesta, bouger bouger, swinguer..!
Conception et réalisation : Simon Even et Caroline Lerda
Durée : 1h environ / Tout public – Public familial .
MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
A DJ behind the turntables, a multifaceted artist who moves from the stage to the dance floor, kids and their parents on the dance floor—ready to dance?
L’événement LE BAL QUI FAIT BOUM ! Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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