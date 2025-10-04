Le bal qui ne tourne pas rond ! Bibliothèque Abbaye-Les-Bains Grenoble
Le bal qui ne tourne pas rond ! Bibliothèque Abbaye-Les-Bains Grenoble samedi 4 octobre 2025.
Le bal qui ne tourne pas rond ! Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Abbaye-Les-Bains Isère
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00
Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs
Rendez-vous pour les tout-petits et leurs parents sur le dance-floor de la bibliothèque. A vos déguisements les plus loufoques !
Bibliothèque Abbaye-Les-Bains 1 RUE DE LA BAJATIÈRE 38100 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476037183 https://bm-grenoble.fr/
Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs