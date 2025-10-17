LE BAL QUI PÉDALE Musiques traditionnelles bretonnes et occitanes Le Champ Commun Augan

LE BAL QUI PÉDALE Musiques traditionnelles bretonnes et occitanes

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Du 10 au 17 octobre, cinq musicien·ne·s venus de Bretagne et d’Occitanie sillonnent la Bretagne à vélo avec leur bal itinérant, avant de clore leur tournée au Champ Commun. Leur spectacle, Le Bal qui pédale, est un bal énergique et chaleureux, mêlant répertoire breton et occitan et proposant même une initiation pour inviter chacun·e à entrer dans la danse. Sur scène, le groupe La Piétine réunit Héloïse Moisan (chant, accordéon), Axel Landeau (chant, stompbox) et Jeanne Brouck (chant), ainsi que Ivan du rêve (Ivan Rajalu accordéon, violon, chant) et Mickaël Vidal-Gallego (clarinette, accordéon, chant).

