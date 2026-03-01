Le Bal Salle Beauséjour Saint-Michel-Chef-Chef

Le Bal

Salle Beauséjour Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28 01:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le 28 mars, on fait trembler Beauséjour !

Une nuit électrisante, une ambiance survoltée, un dance floor prêt à s’embraser…Etes vous prêts à rentrer dans le rythme ?

Le 28 mars, la salle Beauséjour à Saint-Michel-Chef-Chef se transforme en véritable temple de la fête !

L’association L’Art dans le bocal vous invite à un bal festif avec une performance live de DJ Deeace, de 21 h à 1 h. Une soirée rythmée, conviviale et pleine d’énergie, dans la lignée des événements déjà organisés avec succès par l’association.



3 bonnes raisons de vous rendre à cette soirée

1️⃣ Une ambiance unique et fédératrice

Les précédents bals organisés par L’Art dans le bocal ont rassemblé danseurs passionnés et fêtards curieux dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.

2️⃣ Une performance live de DJ Deeace

Un DJ set énergique, des sons qui font vibrer et un dancefloor prêt à vous faire bouger toute la soirée.

3️⃣ Un moment festif à partager

Entre amis, en couple ou même en solo, venez vivre une parenthèse festive et créer des souvenirs mémorables.

Infos pratiques

Réservation via le QR code et sur place dans la limite des entrées disponibles

Contact lebalcontact@gmail.com, lartdanslebocal@gmail.com

Instagram @lebal__

Préparez votre plus belle énergie… et venez danser jusqu’au bout de la nuit !



Salle Beauséjour Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire lebalcontact@gmail.com

English :

On March 28, we’ll be shaking up Beauséjour!

