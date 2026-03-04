Le Bal Tropical, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Le Bal Tropical Vendredi 3 avril, 19h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Tarif standard : 5 € / Tarif réduit : 3 € (pass senior, carte jeune, étudiants, minima sociaux, famille nombreuse)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T19:00:00+02:00 – 2026-04-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-03T19:00:00+02:00 – 2026-04-03T23:59:00+02:00

Le Bal Tropical – GUTS, DAVID WALTERS & VITAMLYN

C’est la sortie de l’hiver et on va fêter ça dignement avec les DJ sets de GUTS, David Walters et Vitamlyn, sur une scénographie inédite et immersive, le tout agrémenté de quelques surprises.

GUTS : Afro Funk / Disco / Latin Grooves

On ne présente plus Guts, compositeur auréolé de plusieurs disques d’or, DJ référence de la scène Afro Tropicale aux sélections aussi pointues que festives. Un set de Guts, c’est avant tout une communion autour de la danse, toujours dans la joie.

DAVID WALTERS : Créole Grooves / Tropical Grooves

David Walters a passé 5 ans à parcourir le monde à la recherche des sons originaux africains, sud-américains ou asiatiques avec l’émission *Les Nouveaux Explorateurs* sur Canal+. Il invente ensuite sa propre version du groove créole et le répand au fil de ses albums depuis 2019.

VITAMLYN : Afrohouse / Afrobeats / Batida

Résidente du collectif Medusyne, Vitamlyn célèbre la richesse des musiques africaines et afro-diasporiques, créant une rencontre entre tradition et modernité.

INFOS PRATIQUES

Salle du Grand Parc – 39 cours de Luze, 33300 Bordeaux

Tram C : arrêt Émile Counord

Foodtrucks sur place, Cocktails, Surprises

BILLETTERIE : https://www.helloasso.com/associations/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc/evenements/le-bal-tropical

