LE BAL VARIABLE CERVOISERIE POITEVINE Poitiers

LE BAL VARIABLE Jeudi 27 novembre, 20h00 CERVOISERIE POITEVINE Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T23:00:00

Fin : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T23:00:00

LE BAL VARIABLE est une invitation aux danses du Marais Breton et du Poitou. Des sonorités trad, des morceaux inspirés, inspirants, avec la chaloupe d’une rythmique afro-hybride et des timbres bigarrés.

Un univers multicolore où la veuze et le violon côtoient les synthétiseurs et les boîtes à rythmes.

CERVOISERIE POITEVINE 216 avenue du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 09 83 54 41 39

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=_BSoWtnF5eg »}] Lieu de trouvailles et retrouvailles. Cave comprenant plus de 700 références de bières.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Bal trad Electro

