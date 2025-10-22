Le Balatous en concert gratuit salle Concorde, Faubourg de Béthune Salle Concorde Lille

Le Balatous en concert gratuit salle Concorde, Faubourg de Béthune Salle Concorde Lille mercredi 22 octobre 2025.

Le Balatous en concert gratuit salle Concorde, Faubourg de Béthune Mercredi 22 octobre, 15h00 Salle Concorde Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T15:00:00+01:00 – 2025-10-22T17:00:00+01:00

Fin : 2025-10-22T15:00:00+01:00 – 2025-10-22T17:00:00+01:00

Jubilatoire, éclectique, radieux, rayonnant et universel, ce bal réunit sur un même plateau une chanteuse et un chanteur ainsi qu’une brochette de musiciens hors pairs qui déroulent un tapis sonore rouge de vibrations positives pour vous emmener voyager musicalement dans les diasporas régionales (Portugal, Pologne, Maghreb, Italie…). Développant une énergie lumineuse et fraternelle sans pareille, le Balatous vous emportera dans l’univers musical des différentes diasporas s’étant établies au fil des siècles en Hauts-de-France.

Avec dans leur répertoire des monuments de la culture comme Fairuz, Chico Buarque ou Idir, le Balatous est LE BAL UNIVERSEL par excellence, celui qui redore le blason de la sono mondiale et du global groove et qui laissera en devant de scène, les danseurs épuisés, un sourire de bonheur accroché aux lèvres !

Influences : Fairuz, Danyèl Waro, Alain Peters, Chico Buarque, Idir, André Minvielle, Mercedes Sosa, et pour les styles : Yemen blues, Gnawa, Maloya…

Ce bal universel s’est imposé suite à une série de conférences en coopération avec lille3000 et l’Université de Lille autour du thème Fiesta en Hauts-de-France sous l’angle des vagues successives d’immigration dans la région et les apports du multiculturalisme (avec entre autres Naïma Yahi, François Debruyne et Ismaël Métis). Il en a découlé l’envie de créer un nouveau bal qui exalte la richesse multiculturelle de notre territoire. Sous l’égide de Yann Deneque, directeur artistique de la Compagnie et membre historique de ses formations musicales les plus prestigieuses (Taraf Dékalé, Swing Gadjé, AVL Quartet…), ce bal promet une ambiance folle et un tout nouveau répertoire puissant et puisant dans le patrimoine musical mondial.

Dans le cadre de Lille3000 – Fiesta

Salle Concorde : MJC du Faubourg de Béthune, 65 rue Saint-Bernard – Lille

Salle Concorde 65 rue St Bernard, 59000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@tire-laine.com »}]

Venez découvrir le véritable bal des immigrations dans les quartiers bal musiquesdumonde

© Hervé Leteneur