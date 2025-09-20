Le Balatous Théâtre Le Grand bleu Lille

Le Balatous Théâtre Le Grand bleu Lille samedi 20 septembre 2025.

Le Balatous Samedi 20 septembre, 19h00 Théâtre Le Grand bleu Nord

Gratuit sur réservation sur https://billetterie.legrandbleu.com ou sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Cie du Tire-Laine

ℹ️ Bal – Tout public – 2h

Gratuit Sur réservation en ligne ici et sur place

Ce all star band de sept artistes du Tire-Laine célèbre la sono mondiale en la réglant sur une fréquence régionale : tout l’univers musical des différentes diasporas qui composent la population des Hauts-de-France est contenu dans le répertoire de ce bal universel, de Fairuz à Chico Buaque en passant par Idir.

Théâtre Le Grand bleu 36 avenue Marx Dormoy, 59000 Lille, France Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France +33320098844 https://www.legrandbleu.com Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, Le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations (de la toute petite enfance à l’adulte naissant) et aux familles. Aujourd’hui Scène conventionnée d’intérêt national “Arts, Enfance, Jeunesse”, Le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région des Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national.

Le Grand Bleu est un théâtre ouvert et partagé, accessible à tous les publics. Un terrain d’aventure, un lieu de fabrique, un espace convivial propice à la rencontre des artistes, des nouvelles générations, des passeurs d’arts que sont les médiateurs, enseignants, animateurs, éducateurs, professionnels de l’enfance et parents. Métro 2 : Bois-Blancs. Bus 18 : Bois-Blancs. V’Lille n°94 : Marx Dormoy.

