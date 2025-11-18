LE BALCON : LES LUNDIS MUSICAUX – Concert de Noël Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet Paris

LE BALCON : LES LUNDIS MUSICAUX – Concert de Noël Lundi 22 décembre, 20h00 Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet

12 à 30€

Début : 2025-12-22T20:00:00 – 2025-12-22T21:30:00

Fin : 2025-12-22T20:00:00 – 2025-12-22T21:30:00

Les « All Stars » des Lundis Musicaux fêtent Noël avec le public de l’Athénée ! Retrouvez les chanteurs Neima Naouri, Pablo Campos et Damien Pass pour un Noël à Broadway.

soprano Neima Naouri • baryton-basse Damien Pass • chant et piano Pablo Campos • piano Alphonse Cemin

Production Le Balcon.

Avec le soutien de la Karolina Blaberg Stiftung.

LE BALCON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2023-2024-2025

Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet 7 rue Boudreau Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://athenee-theatre.notre-billetterie.com/billets?kld=2526&seance=5342 »}]

