LE BALCON : LES LUNDIS MUSICAUX – Concert de Noël Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet Paris
LE BALCON : LES LUNDIS MUSICAUX – Concert de Noël Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet Paris lundi 22 décembre 2025.
LE BALCON : LES LUNDIS MUSICAUX – Concert de Noël Lundi 22 décembre, 20h00 Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet
12 à 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-22T20:00:00 – 2025-12-22T21:30:00
Fin : 2025-12-22T20:00:00 – 2025-12-22T21:30:00
Les « All Stars » des Lundis Musicaux fêtent Noël avec le public de l’Athénée ! Retrouvez les chanteurs Neima Naouri, Pablo Campos et Damien Pass pour un Noël à Broadway.
soprano Neima Naouri • baryton-basse Damien Pass • chant et piano Pablo Campos • piano Alphonse Cemin
Production Le Balcon.
Avec le soutien de la Karolina Blaberg Stiftung.
LE BALCON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2023-2024-2025
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet 7 rue Boudreau Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://athenee-theatre.notre-billetterie.com/billets?kld=2526&seance=5342 »}]
Les « All Stars » des Lundis Musicaux fêtent Noël avec le public de l’Athénée ! Retrouvez les chanteurs Neima Naouri, Pablo Campos et Damien Pass pour un Noël à Broadway. Les Lundis Musicaux Neïma Naouri
Lilli Lacombe