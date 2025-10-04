LE BALCON – Organique Orangerie du Jardin du Luxembourg Paris
LE BALCON – Organique Orangerie du Jardin du Luxembourg Paris samedi 4 octobre 2025.
LE BALCON – Organique 4 et 5 octobre Orangerie du Jardin du Luxembourg Paris
Entrée libre
Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:15:00
Fin : 2025-10-05T16:00:00 – 2025-10-05T17:15:00
LE BALCON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2023-2024-2025
Orangerie du Jardin du Luxembourg 15 rue Vaugirard, 75006 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France
Richard Strauss ｜ Metamorphosen Claude Vivier ｜ Zipangu Philip Glass ｜ Symphony n°3 Le Balcon
Simon Gosselin