LE BALCON – Organique Orangerie du Jardin du Luxembourg Paris

LE BALCON – Organique 4 et 5 octobre Orangerie du Jardin du Luxembourg Paris

Entrée libre

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:15:00

Fin : 2025-10-05T16:00:00 – 2025-10-05T17:15:00

LE BALCON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2023-2024-2025

Orangerie du Jardin du Luxembourg 15 rue Vaugirard, 75006 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France

Richard Strauss ｜ Metamorphosen Claude Vivier ｜ Zipangu Philip Glass ｜ Symphony n°3 Le Balcon

Simon Gosselin