Le ballet Le Parc Salle Hillion Sainte-Anne-d’Auray

Salle Hillion 11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Diffusion par l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés dans le cadre du prêt de la Micro-Folie par la Villette.

Chorégraphie de Angelin Preljocaj sur une musique de Wolfgang Amadeus Mozart et enregistré à l’Opéra National de Paris. .

