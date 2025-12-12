Le ballon rouge – Ciné-concert Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 11:15 –

Gratuit : non 5 € à 10 €

« Le ballon rouge » d’Albert Lamorisse (1956)Un petit garçon trouve sur le chemin de l’école un ballon de baudruche rouge qui devient son compagnon. Cette amitié n’est pas sans poser problème auprès des parents, de l’école ou des autres enfants.Le film est un conte tourné comme un documentaire, dans la rue, dans un Ménilmontant populaire et labyrinthique maintenant disparu. La combinaison de cet ancrage quotidien et du lyrisme apporté par une invention visuelle constante lui donne une grande puissance d’émotion. Couronné par une Palme d’or du court-métrage au Festival de Cannes en 1956, « Le ballon rouge », tout comme « Crin-Blanc », film précédent et tout aussi émouvant d’Albert Lamorisse, a marqué plusieurs générations d’enfants. Une partition sonore : La bande-son est interprétée en direct, elle a été composée par le trio nantais formé pour ce projet par Arianna Monteverdi, Stéphane Louvain et François Ripoche. Elle combine sur un même plan musique jouée et ambiances sonores originales tirées du film. L’esprit est minimaliste et non illustratif, ce qui laisse au film sa puissance propre – le silence comme élément musical a donc sa part dans l’œuvre. Séances :vendredi 19 décembre 2025 à 19h15samedi 20 décembre 2025 à 11h15 et à 15h15

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

