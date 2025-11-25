LE BAMBOO PRÉSENTE SON RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 2026

707 quai des moulins Sète Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Cette année, on célèbre le passage en 2026 avec classe, gourmandise et ambiance de folie !

Cette année, on célèbre le passage en 2026 avec classe, gourmandise et ambiance de folie !Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle CÔTÉ RESTAURATION — TAPAS (40€/personne)Un assortiment de 3 planches concocté par notre food-truck Côté froid charcuterie fine, Saint-Marcelin grillé à l’huile de truffe, tartare saumon-avocat, foie gras piment d’Espelette & gelée de muscat, brochette mozzarellaCôté chaud huîtres gratinées au champagne, gambas grillées, brochette de canard, pommes de terre grenaille, gratin de légumesDessert farandole de mignardisesSOIRÉE SAINT-SYLVESTREMusique généraliste avec BNOEntrée gratuite 20h → 4hDress code Glam & ChicRéservation obligatoire pour la restauration 07 69 53 98 33Acompte de 50% demandé Tenue correcte exigée.Venez vivre une fin d’année étincelante au BAMBOOOn vous attend nombreux pour fêter 2026 dans la bonne humeur ! .

707 quai des moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 69 53 98 33 bamboosete34200@outlook.com

English :

This year, we’re celebrating the transition to 2026 with class, gourmet delights and a crazy atmosphere!

German :

Dieses Jahr wird der Übergang ins Jahr 2026 mit Klasse, Gaumenfreuden und verrückter Stimmung gefeiert!

Italiano :

Quest’anno festeggiamo il passaggio al 2026 con classe, delizie gastronomiche e un’atmosfera pazzesca!

Espanol :

Este año celebraremos la transición a 2026 con clase, delicias gourmet y un ambiente de locura

L’événement LE BAMBOO PRÉSENTE SON RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 2026 Sète a été mis à jour le 2025-11-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE