Le Ban-Saint-Martin : Entre fragilité patrimoniale et vitalité urbaine, Eglise Sainte-Croix, Le Ban-Saint-Martin

Le Ban-Saint-Martin : Entre fragilité patrimoniale et vitalité urbaine 26 – 28 juin Eglise Sainte-Croix Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

La commune du Ban-Saint-Martin a choisi de poser un regard singulier sur ce qui nous entoure. Loin des seules pierres séculaires, le patrimoine est aussi ce que nous habitons, ce qui nous entoure et ce qui définit l’âme de notre cité.

En ouvrant les portes de son église, la commune invite à une déambulation sensible entre mémoire et actualité.

– Visite de l’Eglise : Annexe de Saint-Simon (Fort-Moselle) depuis 1741, l’église devient paroisse en 1966. Elevée selon les plans de l’architecte Jean-Baptiste Hourlier (prix de Rome 1897-1987), elle est construite de 1938 à 1948. Les vitraux, le chemin de croix et la fresque du choeur sont de Nicolas Untersteller (1900-1967). L’église est consacrée en septembre 1948 par Mgr Joseph Heintz (1886-1958).

– Expositions photos sur plusieurs thèmes (histoire du Ban-Saint-Martin, la Cathédrale Notre-Dame).

– Expositions d’artistes (Sarah Richard, La Vie en Liberté, aquarelles de la faune à la fleur / Viviane Zenner, Le Corps en Mouvement, photographie Label « Olympiade Culturelle » en 2024).

La Vie en Liberté : L’hommage de Sarah Richard.

https://facebook.com/shmimshmara

Comment parler de notre patrimoine sans évoquer ses habitants les plus inattendus ? La présence des lapins en liberté, emblème vivant du Ban-Saint-Martin, est ici mise à l’honneur par le trait de Sarah Richard. Ses illustrations, à la fois précises et poétiques, ne cherchent pas la nostalgie. Elles capturent un présent en sursis, un rappel nécessaire de cette cohabitaion rare entre nature sauvage et urbanisme. Ces images nous interrogent : comment préserver ce qui nous semble banal, alors qu’il constitue une part précieuse de notre identité locale.

Le Corps en Mouvement : Le regard de Viviane Zenner.

https://vivianezenner.fr/

L’art et le sport se rejoignent dans une photographie exceptionnelle de Viviane Zenner. Alors que l’effervescence des Jeux Olympiques 2024 résonne encore dans nos mémoires, cette oeuvre – distinguée par le label « Olympiade Culturelle » – vient souligner la dimension artistique du geste sportif. Par son objectif, Viviane Zenner transforme l’effort en une danse immobile, prouvant que le patrimoine est également une affaire de mouvement, d’histoire humaine et de conquêtes partagées.

A travers ce dialogue entre l’illustration animalière et la photographie de sport, le Ban-Saint-Martin vous propos une réflexion nécessaire sur la fragilité des choses qui nous sont chères. Venez découvrir ces témoignages qui font battre le coeur de notre commune.

Eglise Sainte-Croix 46 Avenue de la Liberté, 57050 LE BAN SAINT MARTIN Le Ban-Saint-Martin 57050 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0387301315 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@ban-saint-martin.fr »}] [{« link »: « https://facebook.com/shmimshmara »}, {« link »: « https://vivianezenner.fr/ »}]

Visite de l’Eglise, expositions culturelles et patrimoniales exposition visite

metz.catholique.fr