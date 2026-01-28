Le banc de la St Valentin Orbey

Le banc de la St Valentin

Avec votre Valentine/Valentin prenez vous en photos sur le banc romantique et participez à un concours pour gagner une repas en amoureux.

Love is in the air: concours de la Saint Valentin !

La fête des amoureux approche, venez découvrir du mercredi 11 février jusqu’au dimanche 15 février, LE banc de la Saint Valentin, dans le Parc Lefébure d’Orbey à côté de la glacière, spécialement décoré pour l’occasion.

Nous vous invitons à vous prendre en photo sur ce banc avec votre Valentine ou votre Valentin et à envoyer votre cliché le plus romantique à l’adresse mail comitedesfetesorbey@gmail.com

Les photos seront publiées sur la page facebook du Comité des Fêtes au fur et à mesure de leur arrivée.

A la fin de l’événement, la photo ayant récolté le plus de j’aime de la communauté remportera un repas en amoureux offert au restaurant

Domaine de Basil La Cocotte Rouge

Alors préparez vous à être les plus amoureux dans le parc Lefébure !

52 rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 07

English :

Take photos with your Valentine on the romantic bench and enter a competition to win a romantic meal.

