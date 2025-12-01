Le Band à Jacquot & Get in Touch A Lavau’tre Lavau-sur-Loire
Le Band à Jacquot & Get in Touch A Lavau’tre Lavau-sur-Loire vendredi 12 décembre 2025.
Le Band à Jacquot & Get in Touch
A Lavau’tre 8 Rue du Cadran Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Deux concerts
20h30 Le Band à Jacquot
21h30 Get In Touch
Entrée prix libre. Food truck Seb Galettes sur place. .
A Lavau’tre 8 Rue du Cadran Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire assoalavautre@gmail.com
English :
L’événement Le Band à Jacquot & Get in Touch Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon