Le Band à Jacquot & Get in Touch A Lavau’tre Lavau-sur-Loire

Le Band à Jacquot & Get in Touch

A Lavau’tre 8 Rue du Cadran Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Deux concerts

20h30 Le Band à Jacquot

21h30 Get In Touch

Entrée prix libre. Food truck Seb Galettes sur place. .

A Lavau’tre 8 Rue du Cadran Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire assoalavautre@gmail.com

English :

L’événement Le Band à Jacquot & Get in Touch Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon