Le Banquet #2 Quartier Vieux Doulon Nantes

Le Banquet #2 Quartier Vieux Doulon Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 16:00 – 22:00

Gratuit : non Tout public

Le Collectif PAN! organise deux temps de rencontre.Le samedi 11 octobre, de 16h à 22h, place du Vieux Doulon avec spectacles et concert.Et le dimanche 12 octobre à partir de 11h30, à l’occasion du Forum Doulon Gohards, avec des spectacles et un repas à partager. Vous pouvez réserver via le QRCode situé plus loin. Au menu, la cheffe vous propose: Buffet d’entrées, Plats> poulet coco accompagné de riz ou curry de légumes végétarien, Desserts variés.Vous pouvez aussi venir avec votre repas ou votre pique nique : ce que vous avez préparé chez vous ou achetez au marché.L’important est que vous soyez là!Bar sur place.Bienvenue!

Quartier Vieux Doulon Nantes 44319