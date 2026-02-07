Le banquet Cie La Levée Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Le banquet Cie La Levée

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Caps Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-02 16:00:00

fin : 2026-04-02 16:30:00

2026-04-02

Médiathèque à ma portée est un projet culturel destiné au public senior isolé. Cette année, les médiathèques de Dinard, Saint-Briac et Saint-Lunaire, en partenariat avec les CCAS des communes, s’associent pour étendre le dispositif à l’ensemble du territoire et deviennent MédiathèqueS à ma portée .

Ce projet illustre le rôle de la culture dans la lutte contre l’isolement des seniors, leur offrant un espace d’expression artistique.

La compagnie théâtrale La Levée, dirigée par Mathilde Martinage, metteuse en scène, accompagne les participants dans l’élaboration d’un banquet poétique. Cette création originale, emprunte des souvenirs des seniors, nous transporte dans le plaisir du partage de la table et de la fête.

Gratuit et pour tout public.

Durée ~ 30 min.

Sur inscription en ligne sur le portail ou par téléphone (02.99.46.28.30).

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation. .

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Caps Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

